«أزرق السلة» يشارك في التصفيات الأولية

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استحدث الاتحاد الآسيوي لكرة السلة نظاماً جديداً لبطولة كأس آسيا 2025 اذ ستخوض المنتخبات التصفيات من مرحلتين مرحلة أولية ثم المرحلة النهائية.

وأرسال الاتحاد الآسيوي كتاباً الى اتحاد كرة السلة يطلعه على التعديلات حيث ستنطلق مرحلة التصفيات الأولية في يونيو المقبل، فيما تنطلق المرحلة النهائية في نوفمبر 2023.

وتجمع المرحلة الأولى المنتخبات الأسيوية الثلاثين التي لم تتأهل لكأس أسيا 2020 وتضم الى جانب «أزرق السلة» منتخبات افغانستان وبنغلاديش وبوتان وبروناي وكومبوديا وهونغ كونغ والعراق وكوريا الشمالية وكازاخستان ولاوس ومكاو وماليزيا والمالديف ومنغوليا ومينمار ونيبال وعمان وباكستان وفلسطين وقطر وسنغافوره وسريلانكا وطاجيكستان وتايلند وتركمنستان والامارات واوزبكستان وفيتنام واليمن. يذكر أن «الازرق» لم يخض تصفيات أسيا 2021 بسبب الايقاف الرياضي الذي كان مفروضاً على الكويت مما وضعه الى جانب المنتخبات المذكورة.

وسيقوم الاتحاد الاسيوي بتقسيم المنتخبات الثلاثين الى مجموعات تلعب تصفيات أولية حتى يتأهل منهم ثمانية منتخبات الى التصفيات النهائية التي ستضم الى جانب المنتخبات الثمانية الفرق الـ16 التي ستخوض نهائيات أسيا 2021 لتصبح بذلك 24 منتخباً.

وستبدأ التصفيات النهائية بمشاركة 24 منتخباً في نوفمبر 2023 على أن يتأهل منهم 16 منتخب الى نهائيات أسيا 2025.

