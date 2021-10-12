الكويت يصطدم بكاظمة في «اليد»

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يخوض الكويت اختبارا صعباً أمام كاظمة في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتاز لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع القادسية مع برقان في 07:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط لكل منهما بعد أن حققا انتصارين في المرحلتين الأوليين. وستكون المواجهة اختبارا جدياً للأبيض الذي يسيطر على البطولات المحلية في المواسم السبعة الماضية وهو مرشح لمواصلة هيمنته في الموسم الحالي. وتحوم الشكوك حول مشاركة محترفي الكويت القطري فرانكيس والكوبي هرنانديز اللذان شاركا مع الوحدة السعودي على سبيل الاعارة في بطولة «سوبر غلوب» التي اختتمت في مدينة جدة مؤخرا. ويعتمد الأبيض الذي يقوده المدرب الوطني هيثم الرشيدي على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل صالح الموسوي، عبدالله الخميس، محمد عامر، عبدالعزيز الدوسري وحسن صفر. من جانبه يضع كاظمة عينه على الفوز في اللقاء الأمر الذي سيضعه على طريق المنافسة الجدية خصوصا انه يواجه أقوى فرق البطولة والمرشح الأبرز. وقدم البرتقالي عروضاً قوية في الجولتين الماضيتين تمكن من تحقيق الفوز بهما على القرين وبرقان، ويتألق في صفوف الفريق محترفيه التونسي بلال حمام والبحريني علي عبدالقادر الى جانب التألق اللافت لحارس المرمى تركي الخالدي.

وفي المباراة الثانية يريد القادسية صاحب النقطتين من فوز وخسارة، تحقيق نقطتي اللقاء على حساب برقان (دون رصيد) الذي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الكويت وكاظمة ما يجعله مطالب بتحقيق الفوز في لقاء اليوم.

