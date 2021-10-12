الكرة تحتاج مخلصين

محلية

أولا تحية لكل إخواني الرياضيين الذين أعرف معاناتهم والآلام التي يعانون منها بسبب الأوضاع الرياضية المتردية منذ سنوات وما زالت، ومن هنا وقبل أن نبدأ حديثنا واجب علينا أن ندرك ونعرف أن المصلحة العامة تبقي فوق الجميع وأنه ليس هناك فرق بين جميع أفراد الشعب الكويتي ومحبي الرياضة ومتابعيها من سنوات طويلة وأن الكل يتمنون عودة مستوى كرة القدم ما كان عليه في فترة من الزمن لفرقنا الرياضية ومنتخباتنا الوطنية وعودتها للتنافس على البطولات مرة أخرى والخروج من هذا المستنقع الذي نتصارع فيه ويتحمل بلدنا الكويت نتائجه!

ومن هنا يجب أن يفهم الذين لهم علاقة بالرياضة وقريبون جدا منها ويعوا ان علينا الان التفكير والسعي نحو المصالحة الرياضية وطي الخلافات التي زعزعت حياتنا الرياضية وأصبحنا بلا هوية ولا شخصية رياضية لها هيبتها على الساحات والمجتمعات والهيئات الرياضية في العالم والاصرار الان والتأكيد على هدف واحد هو الاصلاح ووضع نظام جديد مدروس من قبل متخصصين في الأنضمة الرياضية وتطويرها الى أفضل المستويات.. وأن نبتعد عن كل ما يعرقل مسيرتنا ونتحرك بقوة وسرعة لتحقيق طموحاتنا المستقبلية ورغبات كل محبي الرياضة ومتابعيها وأنه قد حان الآن وقت تصافح الأيدي بعضها بعضاً والسير في طريق واحد وفي مركب واحد وليس التخبط وزيادة المشاكل والعراقيل ونحن الان في هذه الظروف المتردية في الرياضة، سواء كانت فنية أو ادارية.. فنحن نحتاج فيها عقولاً تفكر وتعمل، لا أسماء جالسة على الكراسي للمشاهدة فقط وحضور المباريات لتلتقطها كاميرات التصوير وتكتب

عنها الصحف ويتحدث عنها الاعلام الرياضي بدون انجازات تذكر عنهم او مستوى فني نتمتع فيه. نعم الكل لديه الرغبة في التغيير الى ما هو افضل ونتمى أن نشاهد ذلك عن قريب.. وان كانت هناك أسماء رياضية لديها الرغبة في الدخول للاصلاح ووضع سياسة لنظام كروي جيد ويصبح فيها التنافس قوياً وتعود الجماهير وتزدهر الملاعب بنجوم وأسماء من اللاعبين الذين بالامكان ان يبرزوا ويمثلوا منتخب الكويت الوطني مستقبلا.. فليس هناك أي تعارض مع الاهداف والخطط وتنفيذها بادارة ودراسة وتأن على مراحل عدة وبتطبيق كل ما يساعد ويعيد لنا مستوي لعبتنا المفضلة والتي ننتظر من الاتحاد الجديد الذي يجب أن يدرك أعضاؤه القادمون اننا الان بحاجة الى تتطوير العمل ووضع خريطة طريق كبيرة أكثر من أي وقت مضي والى التركيز ودعم جهود المخلصين في ترتيب اتحاد كرة القدم لكي تعود الحياة للعبة التي نحبها وكل ذلك رفق ما نمتلكه من تجارب وخبرات كثيرة مررنا بها، وعلينا الاستفادة منها وأخرى التي لم نوفق بها.. ونحن الان في وقت نحتاج فيه تضافر الجهود من الجميع وأيضا الى تعاون حقيقي وصادق وايجابية وصراحة في العمل والابتعاد عن المكابرة والتصلب في الآراء وتجنب خلق الأزمات وتعكير الاجواء وليكن طموحنا واولوياتنا هو ان تكون المصلحة العامة فوق كل من يعمل بلا استثناء.

يأ إخواني نحن مقبلون بعد فترة على وجود اتحاد جديد لكرة القدم ونظام مختلف عما كان معمولاً به في السابق بالكويت وإدارة جديدة ستعمل بنظام هيكل مكون من سبعة الأعضاء ولقد كان منذ سنوات مضت النظام فيه أن يكون من كل ناداً عضو في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم..

وأما الآن فنحن مقبلون على مرحلة جديدة وأعضاء اتحاد جدد يدركون أن السنوات المقبلة لن تكون مهمتهم فيها سهلة بل ستعتبر سنوات مهمة جدا للعودة مرة أخرى لتاريخ كرة القدم الكويتية الذهبي... والمطلوب في هذه المرحلة الاعداد والبناء وليس الترميم والترقيع، وكفانا ما مضى من تخبط وتراجع عشناهما في السنوات الاخيرة من مشاركات في البطولات كانت فاشلة ومخيبة لآمال وطموحات الشعب الكويتي وجماهيره الرياضية ومحبي «الأزرق» في كل مكان من مستوى لايليق بتاريخ كرة القدم الكويتية الزاهر ولا لمسيرة «الأزرق» الأسم الذي يعشقه ويتابعه كثير من الجماهير الرياضية التي تنتظر عودته للمنافسة والتألق من جديد..

وأخيرا، وبهذه الكلمات التي وددت أن أكتبها الى أخواني الرياضيين وحتى أكون صادقا معهم كما كنت صادقا ومخلصا وأنا لاعب امثل منتخب بلدي الكويت، بدايتها طفل صغير لعبت الكرة حافيا في الفرجان مع الربع الى لاعب تدرجت بلعب الكرة في نادي الكويت منذ أواخر الستينات الى تمثيلي بلدي لاعباً أساساً في منتخب الكويت منذ عام 1971 وقائدا للمنتخب الكويتي في اكبر مسابقة لكرة القدم وهي كأس العالم عام 1982 ومررت في هذه السنوات بتجارب كثيرة منها المفرحة ومنها الحزينة بسبب نتائج الفوز ونتائج الخسارة وتعلمت كثيراً أن الحياة الرياضية عطاء صادق بحب واخلاص وتحمل المسؤولية بكل أمانة، وبهذه المرحلة عاصرت من خلالها أفضل من خدموا الرياضة الكويتية من اداريين ومدربين ولاعبين وأفضل الجماهير شجعتنا وتابعتنا وآزرتنا في كل مكان لعبنا فيه على الكرة الارضية وصحافة كانت على مستوي عال من المهنية والنقد البنّاء والقاسي في بعض الاحيان واعلام مرئي ينقل للمشاهد كل البطولات ويقربها للجماهير لتتابع نجومها ومنتخبها وما وددت قوله لهم باختصار وبصراحة هو أن الخلافات لن تساعدنا او تحسن من اوضاعنا وأن الخلافات من اجل زعزعة الاجواء لن يفيدنا او سيصلح من احوالنا بل سيزيد الاوضاع سوءا وتعقيدا.

و نحن في هذا الوقت بحاجة الى النظر للمصلحة الوطنية وعلينا ان نقف لدعم الاتحاد الجديد وننتظر ما سيقدمه لنا من برامج وخطط لاعادة هيبة الكرة الكويتية واسمها وكل ذلك يحتاج وقتاً ونظاماً يضعانه المسؤولون الجدد في الاتحاد ويعملون فيه خطوة خطوة ولنبدأ حياة جديدة بعد سنوات كانت تعيسة لنا مع جائحة كورونا وما كان قبلها من خلافات رياضية أضاعت علينا الكثير من الأوقات التي كان من المفترض ألا نتأخر بهذا الشكل المتراجع لوضعية مكانتنا بين تصنيف دول العالم في كرة القدم. إخواني وأهلي وشعب الكويت الوفي «حبيبتنا الكويت» وبلدنا الغالي هي ليست طرفا في هذه الخلافات ومن الواجب علينا ألا يصبح وطننا الشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا..

تداركوا أخطاء الماضي و«خلكم مثل الفريق، الواحد الذي يدافع عن مرماه، تري محد يحب ان يسجل على نفسه هدف»

هذه نصيحة لكم من رياضي جرب الكثير ومررت بمشاكل رياضية على مستوى النادي او مستوى العام بالخلافات العامة للرياضة... لعلم الجميع ترى الكويت يجب أن تعود قوية وصلبة ولن تعود بمثل ماكانت عليه في السابق الا بشهامة ووطنية شبابها ورغباتهم وتضحياتهم، وغيرتهم لرفع اسم بلدهم عاليا.

وطني الكويت سلمت للمجد

وعلى جبينك طالع السعدى

