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السالمية يواجه الجهراء في «التنشيطية»


تستكمل اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية باقامة 3 لقاءات فيلعب الفحيحيل مع التضامن في 05:50 مساء على ستاد الشباب ضمن المجموعة الثانية، ويلتقي السالمية مع الجهراء في 07:50 مساءً على على ستاد ناصر العصيمي، وخيطان مع اليرموك في الساعة 05:50 مساءً على ملعب الساحل ضمن المجموعة الثالثة. وكان السالمية تغلب على اليرموك 2-1 في الجولة الأولى، بينما خسر الجهراء أمام الكويت 0-1 في المجموعة الثالثة، أما المجموعة الثانية فشهدت فوز التضامن على النصر برباعية نظيفة، بينما غاب الفحيحيل عن تلك الجولة.


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