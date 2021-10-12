الصحف الإسبانية تنتقد الحكم

دوليه

اتفقت الصحف الرياضية الاسبانية، الصادرة أول من امس، على انتقاد الحكم الانكليزي أنتوني تايلور، لاحتسابه هدف الفرنسي كيليان مبابي، الذي منح الفوز لمنتخب بلاده على «لا روخا» بنتيجة 2-1، أمس، في نهائي دوري الأمم الأوروبية. وافتتحت صحيفة ماركا عددها بعنوان «إنهم يدمِّرون كرة القدم». وأضافت «تفسير غير مفهوم من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد لقاعدة تسلل جديدة وسخيفة يدمر اسبانيا»، في اشارة لاحتساب الحكم هدف مبابي، الذي اعتبره الكثيرون تسللا واضحا. ومن جانبها، اختارت صحيفة «سبورت» الكاتالونية كلمة «ظلم»، لوصف «سقوط منتخب عظيم أمام فرنسا بشكل فاضح، بهدف جاء من تسلل مبابي». بدورها، عنونت «موندو ديبورتيفو»: «هدف مثير للجدل بتوقيع مبابي كلل انتفاضة فرنسا أمام لا روخا الذي لم يستحق الهزيمة».

