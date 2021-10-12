فرنسا بطلة «دوري أوروبا»

دوليه

عوَّضت فرنسا خيبة خروجها المبكر والصادم من كأس أوروبا هذا الصيف عندما توِّجت أول من أمس بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بتفوقها 2-1 على اسبانيا في النهائي على ملعب سان سيرو في ميلانو في الطريق الى مونديال قطر 2022 حيث ستسعى إلى المحافظة على لقبها.

وكانت اسبانيا افتتحت التسجيل عبر ميكيل أويارسابال (64) قبل أن يرد أبطال العالم سريعا من خلال كريم بنزيمة (66) ويسجل كيليان مبابي هدف الفوز (80).

وكانت البرتغال توجت بالنسخة الاولى في يونيو عام 2019 على حساب هولندا في النهائي، بعدما بدأت البطولة في سبتمبر 2018، وهي مسابقة أطلقها الاتحاد الأوروبي للتعويض عن المباريات الودية.

وشق المنتخبان طريقهما الى المباراة النهائية بعد تقديمها عرضين رائعين، حيث نجح لا روخا الأربعاء في الثأر من نظيره الايطالي الذي أقصاه من نصف نهائي كأس أوروبا في طريقة الى اللقب في يوليو الماضي، بنتيجة 2-1، موقفا سلسلة من 37 مباراة لم يخسر فيها الأخير على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

أما فرنسا فقلبت الطاولة على بلجيكا الخميس بعد تخلفها بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الاول، الى فوز مثير 3-2 عندما سجل لها لاعبها تيو هرنانديز هدفا في الدقيقة الأخيرة.

وهذا اللقب الثاني لديدييه ديشان المدرب مع منتخب الديوك بعد أن قادهم الى المجد العالمي في مونديال روسيا 2018، وذلك قبل قرابة 14 شهرا من النهائيات في قطر 2022.

وعوضت فرنسا خيبة كأس أوروبا هذا الصيف بعدما خرجت ونجومها بشكل مفاجئ من الدور الـ16 ضد سويسرا بركلات الترجيح. وأجرى ديشان المتوج لاعباً بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000 تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام بلجيكا مشركا أوريليان تشواميني في خط الوسط بدلا من أدريان رابيو لاصابته بفيروس كورونا وبريسنيل كيمبيمبي في الدفاع بدلا من لوكاس هرنانديز.

أما من الناحية الاسبانية، فقد أبقى انريكي على فيران توريس في الهجوم الذي سجل الهدفين ضد ايطاليا، بعد أن غاب عن التمارين منذ تعرضه لاصابة في ساقه مطلع الشوط الثاني ضد الأتزوري، كما بدأ رودري لاعب مانشستر سيتي الانكليزي في الوسط بدلا من كوكي واريك غارسيا في مركز قلب الدفاع عوضا عن باو توريس.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لأنطوان غريزمان بقميص المنتخب الفرنسي ليصبح تاسع لاعب فقط يحقق هذا الانجاز.

واختير سيرجيو بوسكتس أفضل لاعب في البطولة بعد أداء لافت أيضا أمام ايطاليا.

وهدد الفرنسيون باكرا بعد تمريرة رائعة من بول بوغبا بين المدافعين في العمق وصلت الى بنزيمة الذي راوغ الحارس أوناي سيمون بنجاح، الا أنه تأخر في التسديد قبل أن يشتت سيسار أسبيليكويتا تمريرته الى وسط المنطقة (6).

تابع بعدها الفرنسيون ضغطهم قبل أن يأتي التهديد الاول من جانب الاسبان بتمريرة بينية من توريس الى بابلو سارابيا داخل المنطقة سددها الاخير وتصدى لها هوغو لوريس (12).

خَفُت بعدها ايقاع المباراة في ظل استحواذ لا روخا على الكرة من دون فرص من الطرفين.



وطالب الاسبان بركلة جزاء للمسة يد على جول كونده اثر عرضية من رودري، الا أن الحكم أبقى على قراره الاول بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد في اي آر (32). وتعرض الديوك الذين اكتفوا بتسديدة واحدة في الشوط الاول، لم تكن على المرمى، لانتكاسة باصابة قلب الدفاع رافايل فاران لاصابة عضلية أجبرته على الخروج من المباراة واستبدل به مدافع بايرن ميونخ الألماني دايو أوباميكانو ليخوض مباراته الدولية الرابعة (43).

وبعد أول ربع ساعة باهت في الشوط الثاني، اشتعلت المباراة في غضون دقيقتين بعد أن أصاب تيو هرنانديز العارضة من داخل المنطقة اثر عرضية من بنزيمة، ليشنَّ على اثرها الاسبان مرتدة ويمرر بوسكتس كرة جميلة في العمق الى أويارسابال الذي تفوق على أوباميكانو قبل أن يسدد بيسراه زاحفة من داخل المنطقة الى يسار لوريس (64).



بَيْدَ أن الرد لم يتأخر سوى دقيقتين بلحظة خيالية من بنزيمة الذي سدد كرة لولبية من مشارف المنطقة عن الجهة اليسرى استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى سيمون (66).

استمر ضغط الفرنسيين وأتيحت فرصة لمبابي، الا أنه سدد كرة سهلة بين يدي سيمون (72).

ونجح مهاجم باريس سان جرمان في تسجيل هدف الفوز بعدما وصلت إليه تمريرة من تيو هرنانديز قبل أن يتسلل داخل المنطقة ويراوغ سيمون ويسدد بيسراه كرة زاحفة (80)، وسط اعتراض من الخصم على تسلل، الا أن الـفي ايه آر أظهر أن الكرة ارتطمت بغارسيا في طريقها الى مبابي.

وكادت اسبانيا تعادل النتيجة لولا تصدي لوريس الرائع لتسديدة أويارسابال القوية (88)، قبل أن يتصدى سيمون بعد ثوان لمحاولة كادت تكون أفضل من مبابي (89).

وتعملق لوريس مجددا في الوقت بدل الضائع وأبعد ببراعة تسديدة قوية من البديل ييريمي بينو كانت في طريقها الى الشباك (90+5).

