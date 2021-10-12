ديشان: بنزيمة نضج

دوليه

أشاد ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، بلاعبه كريم بنزيمة وزملائه بالفريق، بعد التتويج بدوري أمم أوروبا، بالتغلب على اسبانيا (2-1) في المباراة النهائية.

وقال ديشان في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء «لقد أثبت بنزيمة أنه ركيزة أساسية ولاعب مهم في مباراتي بلجيكا واسبانيا، وقدم معنا ما يحققه نفسه مع ريال مدريد، لديه رغبة جامحة للفوز».

وأضاف «لم يعد بنزيمة كما كان عليه في 2015 على المستوى البدني، لكنه نضج كثيرا على المستويين الفني والشخصي».

وشدد مدرب الديوك: «لا نعاني من أزمة ثقة، والا لما تواجد منتخب فرنسا في ميلانو للتنافس على لقب دوري الأمم، هذه الكأس أفضل فيتامين للفريق لتجاوز كبوة الخروج المبكر من يورو 2020».

وتابع «لا يمكن القاء كل ما حققه الفريق في سلة المهملات، لمجرد خسارة بطولة، لقد أثبت اللاعبون أنهم على مستوى عال، وبامكانهم حسم مباريات لا نتحكم فيها من الألف للياء أمام منتخبات أوروبية قوية».

وبرر ديشان اللجوء لخطة اللعب بثلاثة مدافعين، لأنها مهمة لتوازن الفريق، والحد من خطورة منتخبات مثل اسبانيا وبلجيكا.

وأتم تصريحاته «بدأنا بشكل جيد أول 20 دقيقة، ثم عانينا بعد ذلك وتراجعنا للخلف، لتميز الفريق الاسباني في الاستحواذ، فالمنافس لديه القدرة على احتكار الكرة ثم سجل هدفا، لكننا عدنا بسرعة، وكان لشخصية فريقنا دور كبير في الفوز والتتويج باللقب».

