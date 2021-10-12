كريم: إنها ليلة حالمة!

دوليه

رفع كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، راية التحدي بعد مساهمته في تتويج

منتخب بلاده فرنسا بدوري أمم أوروبا بالفوز على اسبانيا 2-1، في المباراة النهائية.

وصرح بنزيمة عبر قناة «أم 6 الفرنسية»: «نعم.. انها ليلة حالمة على المستويين الجماعي والشخصي». وأضاف مهاجم

ريال مدريد «كنت أتطلع حقا للفوز ببطولة مع منتخب فرنسا، والأمر لم يكن سهلا».

وتابع «أظهرنا الليلة قوة شخصية هذا الفريق، وأن عدم اليأس أو الانزعاج والتحلي بالصبر من سمات الفرق الكبيرة، لقد قلبنا تأخرنا في النتيجة وسجلنا هدفين».

وأتم كريم بنزيمة تصريحاته «سنحتفل بهذا اللقب، ونستعد جيدا لكأس العالم، ونعمل للفوز به».

