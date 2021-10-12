إنريكي: هدف مبابي تسلل

دوليه

سلط لويس انريكي، مدرب منتخب اسبانيا، الضوء على المستوى الرائع الذي قدمه فريقه في دوري الأمم الأوروبية، رغم هزيمته في النهائي أمام فرنسا (1-2).

وأشار الى أنهم «رأوا من مقاعد البدلاء أن هدف مبابي (الثاني لفرنسا) كان تسللا»، لكنه رفض الحديث عن الأداء التحكيمي.

وأدلى انريكي بتصريحات للتلفزيون الاسباني بعد المباراة، قال فيها: «نرى القليل للغاية من مقاعد البدلاء، لكن بدا لي أن مبابي كان في وضع تسلل واضح للغاية.. لكنني مازلت متمسكا بقرار عدم التحدث عما لا أسيطر عليه، وسأستمر على هذا المنوال».

وتابع مدرب لا روخا: «سنغادر من دون الكأس، لكنني أعتقد أننا نطحنا رأسا برأس بطل العالم، الذي يمتلك قوة بدنية وجودة بعيدة عن أي شكوك لدى معظم لاعبيه».

وواصل: «كانت المباراة صعبة في بدايتها، لكننا أصبحنا أقوياء بعد ذلك، وأدرنا المواجهة في الاتجاه الذي كنا نريده، وعندما سجلنا وبدا أننا قادرون على الفوز، سجلوا فينا هدفين، لكن حسنا».

وأردف: «آمل في أن أواجه الكثير من المشاكل في اختياري للقائمة التالية، لأننا في كل مرة نحضر لاعبا جديدا بمستوى عال.. جافي تألق معنا، وليس هو فقط، بل بينو وفورنالس أيضا، وأنا فخور بهم». وعبر انريكي عن سعادته بالمجهود الذي قدمه اللاعبون، وكذلك التنافسية لديهم، قائلا: «تنبغي علي مشاهدة المباراة مرة أخرى، لكنني أعتقد أننا نافسنا بطل العالم رأسا برأس».

وختم: «عانينا من مشكلات في بداية المباراة، لكننا عالجناها واستخلصنا الكرات، وقمنا بأشياء ايجابية كثيرة.. في النهاية أنت ترى وجها عابسا، وتشعر بطعم المرارة، لكن تنبغي علينا مواصلة العمل والمحاولة من جديد».

