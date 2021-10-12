سيمون.. تعود إلى الغناء

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أعلنت الفنانة سيمون عودتها للساحة الغنائية بأغنية منفردة جديدة، وذلك بعد غياب دام نحو 25 عامًا منذ طرح آخر أعمالها الغنائية مش نظرة وابتسامة.

ونشرت سيمون صورة لها خلال تسجيلها الأغنية الجديدة عبر حساباتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعيفيسبوك وتويتر، وعلقت عليها قائلة : أغنية جديدة قريبا يا رب تعجبكم. من دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى حول الأغنية.

وكانت الفنانة المصرية غابت عن الساحة الغنائية منذ تسعينات القرن الماضي، لكنها استمرت في الظهور بأعمال تلفزيونية بين الحين والآخر خلال العقد الماضي، أبرزها دورها في مسلسل بين السرايات عام 2015.

