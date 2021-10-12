«مهلا عليَّ».. جديد أديل

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أعلنت المغنية البريطانية أديل عن أول أغنية فردية لها من ألبومها الجديد على إنستغرام، وكتبت العبارة التالية إيزي أون مي – أكتوبر 15، وهو يبدو أنه عنوان الأغنية الفردية مهلاً علي. وقد جاء إعلانها مع فيديو مصاحب باللونين الأبيض والأسود، حيث تمكن مشاهدتها وهي تضع كاسيت في جهاز السيارة أثناء تجولها على الطريق، فنسمع عزف الموسيقى على البيانو ونشاهد تطاير النوتة الموسيقية من النافذة. ووفقاً لمجلة رولينغ ستون الأميركية، بدأت المغنية في تشويق محبيها لما يبدو أنه ألبومها الجديد الأسبوع الماضي، حيث ظهرت حول العالم سلسلة من اللوحات الإعلانية وتلك انتشرت في أماكن معروفة، بما في ذلك خارج متحف اللوفر في باريس، وفي الكولوسيوم بروما، وبالقرب من مبنى إمباير ستايت في نيويورك.

