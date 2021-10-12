رحمة لـ «النهار»: حُلمي سيتحقق بوقوفي على «بابل»

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تألقت النجمة رحمة رياض على مسرح المياسة في العاصمة القطرية (الدوحة) ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق في واحدة من أروع واجمل الحفلات الفنية على الاطلاق وقد صرحت عن تلك المشاركة، قائلة: حفلة ولا أروع وانا تونست مع اهل الدوحة.

وأطلت رحمة على جمهورها القطري الذي كان متعطشا لسماع اغنياتها مباشرة وقدمت باقة من اجملها نذكر منها الكوكب، وعد مني، وغير ذلك من الاغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي قاطعها في أكثر من اغنية وشاركها في تقديمها بتفاعل قل نظيره وبصوت واحد. كما أعربت لـ النهار عن سعادتها بوجودها بين اهلها في قطر، وتحول حفلها إلى مقاطع فيديو تداولتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي والناشطون والمتابعون فنها الراقي، وأسهبوا في التعليقات المشيدة بحضورها وصوتها وتواضعها والاجواء الفرحة التي أشعلت المسرح.

وعن مشاركتها في مهرجان بابل قالت: بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا قررت إدارة مهرجان بابل البدء بالتحضيرات الأولى لدورته الجديدة التي ستشهد كثيراً من المفاجآت، ومن خلال تلك المشاركة اعتبر ان حلمي قد تحقق على ارض الواقع وهو من أهم أحلامي الفنية في أن اشارك في إحياء حفل من حفلات هذا المهرجان لارتباط والدي الراحل رياض أحمد بالوقوف على خشبة مسرح هذا المهرجان العريق. يذكر أن رحمة - التي حصدت جائزة الموريكس دور عن فئة افضل نجمة غناء عربية عراقية لعام 2021 - تحقق اغنيتها الكوكب نجاحا منقطع النظير، خصوصا عبر يوتيوب حيث بلغت 41 مليون مشاهدة بعد شهرين على طرحها.

