حمد عبدالرضا: نَعِدُ الجمهور بتقديم أعمال مميزة

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تستعد فرقة قطر المسرحية لوضع استراتيجية أنشطتها وفعالياتها في المرحلة القادمة بعد إعلان الجهات المعنية في الدولة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الجائحة، وعودة الحياة الى طبيعتها وقال حمد عبدالرضا رئيس فرقة قطر المسرحية: تجربة مسرحية فيلا 24 التي قدمناها عام 2019 شجعتنا على أن نعيد التجربة مرة أخرى من خلال عمل مسرحي اجتماعي جماهيري، وهناك أكثر من نص ننتظر إجازتها في الأيام القادمة، ونعد الجمهور بتقديم أعمال مميزة تلبي تطلعاته وشغفه بالمسرح، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا لتقديم أعمال مسرحية تسعده، وتغذي فكره ووجدانه، بعد أن افتقدنا المسرح لمدة سنتين أو يزيد بسبب جائحة كورونا، ونأمل أن نوفق من خلال هذه العودة.

وأوضح عبدالرضا أن أولوية الفرقة في المرحلة الحالية تتمثل في وضع استراتيجية لتقديم أعمال مسرحية تعكس الجهود والإنجازات التي تحققت في السنوات السابقة، وتؤسس لمرحلة مشرقة من مسيرة الفرقة، وفق خطة تم تقديمها أثناء اجتماع الجمعية العمومية، حيث سيتم تقديم عمل جماهيري وعمل للأطفال، إضافة للورش المسرحية، والدورات التدريبية في الإخراج التلفزيوني من خلال الاستفادة من الاستوديو الخاص بالفرقة. وأكد عبدالرضا أن الهدف من هذه الاستراتيجية تكوين الممثل وتطوير مهاراته في جميع الفنون.

