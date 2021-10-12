المسلسل السعودي «تكي» في موسم ثالث.. حصرياً على «نتفليكس»

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أعلنت شبكة نتفليكس عن عرض المسلسل السعودي تكي بدءا من 28 أكتوبر. والعرض الأول للمسلسل كان منذ ما يقارب 10 سنوات فبدأت رحلة مسلسل تكي على اليوتيوب، عُرِض على مدار موسمين. ومن هناك كانت بداية قصة نجاح هذا العمل، فصُنف كأول عمل درامي سعودي على اليوتيوب وحقق أرقاماً عالية في نسب المشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى، وها هو يعود الآن بعد طول غياب من خلال جزء جديد سيعرض حصرياً على نتفليكس.

وتعتبر هذه خطوة كبيرة في ظل تطور المشهد الترفيهي في السعودية، حيث إن عرض المسلسل على نتفليكس يمكّن الآن عدداً كبيراً من الجمهور حول العالم لمشاهدة قصص الشباب السعوديين وتسليط الضوء على أهم مشاكلهم وأحلامهم. وتدور أحداث مسلسل تكي حول شباب سعوديين يكافحون من أجل تحقيق حلمهم في المجتمع، ويعود الموسم الثالث بقصة مالك الشاب الذي يطمح إلى أن يصبح مخرجاً سينمائياً، و لكنه يقع في حب بيان -خطيبة صديقه ماجد- والتي تسعى أيضا لتحقيق حلمها بأن تصبح إعلامية خاصة ان القصة الأساسية تكون في إطار شبابي درامي تشويقي يعكس مواقف تحدث مع فئات مختلفة من الشباب في المجتمع السعودي، خصوصاً في مجتمع مدينة جدة. وصرح المخرج محمد مكي للوسائل الاعلامية قائلا: ان الموسم الثالث مستمر على نهج المواسم السابقة وتتمثل في عرض قصة شبابية محلية تعبر عن الشباب السعوديين، وأحلامهم وأهم التحديات التي تواجههم للوصول إليها. وعملنا على تطوير القصة في الموسم الثالث لطرح قضايا جديدة تواجه الشباب بالإضافة إلى تجسيد التطورات الثقافية التي حدثت في المجتمع وكان لها تأثير مهم في حياة الشباب السعوديين في إطار درامي تشويقي.

وقال ايضا: إن أهم ما يميز تكي الروح العفوية للشخصيات ومدى قربها للشباب السعوديين، ومن أهم النقاط التي أردنا أن نركز عليها في الموسم الثالث الصراع الذي تواجهه الشخصيات بين تحقيق أحلامهم و الحفاظ على صداقتهم وعلاقتهم بين بعضهم في الوقت نفسه. مع نهاية الموسم سنرى التغيير في الأحداث والشخصيات والذي يعتبر مفاجأة للمشاهدين.

مسلسل تكي سيُعرض حصرياً على نتفليكس يوم 28 أكتوبر. المسلسل سيكون متاحاً ومترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وهو من بطولة: مؤيد الثقفي، خيرية أبو لبن، علي الشريف، هند الصايغ، عادل رضوان، رضوان الريمي وقصي خضر.

