عزيزة: «من حديد» تحمل رسالة فنية عميقة

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أطلقت المغنية اللبنانية عزيزة أغنيتها المنفردة الجديدة من حديد من ألبوم ديسكو دراما، وهي مستوحاة من أغنية بانج بانج التي كتبها سوني بونو، حيث تقدم من خلالها تجربة تجمع بين موسيقى الديسكو والتأثيرات العربية لتقدم لعشاق الرقص عملاً فنياً ينبض بإيقاعات جميلة.

وتعليقاً على إطلاق الأغنية، قالت عزيزة: تحمل الأغنية رسالة فنية عميقة، إلى جانب إيقاعات الديسكو التي تميزها والطابع الذي تتركه لمسات الترتر والكرات البرّاقة التي تظهر في الفيديو. ويدور مفهوم الأغنية حول إيصال صوت المرأة أو أي شخص في العالم يعيش حياته وسط مخاوف متعددة ويتعرض لمختلف أنواع الإساءات. كما تركز الأغنية على أهمية استعادة الأشخاص لقوتهم، ورفض جميع أشكال الإساءة التي لا تزال تواجه كثيراً من النساء، وتدعو إلى النهوض من جديد والتغلب على هذه المخاوف عبر اكتشاف ما بداخلنا من قوة وعزيمة.

وتظهر عزيزة في فيديو أغنية من حديد وهي ترتدي ذراعاً معدنياً يرمز إلى معنى القوة الداخلية، في حين تعبّر الأنغام بطريقة مثالية عن رسالة عزيزة، التي تحمل في طياتها حنيناً لأيام الماضي وأملاً في المستقبل.

وتُعدّ من حديد أولى أغنيات الألبوم الثاني الذي يحمل عنوان ديسكو دراما، والذي تسعى المغنية الشابة من خلاله إلى اصطحاب المستمعين في رحلة موسيقية تسلط الضوء على روعة الأيام الذهبية خلال فترة السبعينات والثمانينات.

كما يأتي طرح الألبوم الجديد بعد فترة عصيبة مرّت بها عزيزة خلال أزمة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت، وحنينها إلى فترة زمنية جميلة. وأضافت عزيزة: قررت إطلاق هذا الألبوم بعد فترة طويلة من التزام الصمت، بينما يعبّر العالم من حولي عن مشاعره وغضبه.

