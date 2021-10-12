أفلام الصَّيف أعادت للسينما المصرية سابق انتعاشتها

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بعد عامين أو أكثر قليلا شهدت صناعة السينما المصرية خلالهما حالة من التراجع الشديد على المستويات كافة .. بسبب جائحة «كورونا» وتداعياتها التي تسببت في إغلاق دور العرض السينمائي تم افتتاح نسبي بشروط وإجراءات احترازية حازمة .. كلها أسباب أدت إلى عزوف الجمهور عن السينما ومشاهدة الأفلام ومن هنا تبعه عزوف شركات الإنتاج السينمائي عن طرح أفلامها في دور العرض خاصة الأفلام الكبيرة ذات الميزانيات المالية الضخمة لكبار النجوم فتراجعت الإيرادات بعنف وحدثت حالة التراجع الشديدة الأقرب إلى التوقف!!

الانتعاش والرَّواج

بعد هذه الفترة التي طالت وأثرت بشدة في الصناعة جاء موسم الصيف الحالي الذي اقترب من نهايته وكان من بينه موسم عيد الأضحى ليعيد للسينما المصرية سابق انتعاشتها ورواجها وعادت مرة أخرى حالة من الزحام أمام دور العرض لمشاهدة الأفلام بعد أن رفعت الدولة نسبة الإشغال إلى 70% أو أكثر قليلاً ومن هنا تشجعت شركات الإنتاج وطرحت أفلامها الضخمة لكبار نجوم الشباك لتعود الإيرادات مرة أخرى- بعد غيبة طويلة- إلى عشرات ومئات الملايين وحدثت الانتعاشة والرواج واستعادة العافية .

وشهد الموسم عروض «8» أفلام جديدة شهدت منافسة ساخنة وشرسة بين نجومها وأبطالها على من يفوز ويتربع على قمة الإيرادات ليواصل التألق والنجومية ويستمر في مكانته كنجم شباك .. ومع اقتراب الموسم من نهايته- كما ذكرنا- بدا واضحاً أن الفنان أحمد عز وفيلمه «العارف» في طريقة- وبشكل واضح- ليحسم السباق والمنافسة لصالحه ليتربع على القمة بعد أن حقق فيلمه ما يقرب من 70 مليون جنيه .. وهو رقم مرشح للزيادة في الأيام القادمة وتقاسم الفنان كريم عبدالعزيز بفيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والفنان تامر حسنى بفيلمه «مش أنا» المركز الثاني» بعد أن حقق كل منهما إيرادات تجاوزت الـ 60 مليون جنيه .. ليكون هؤلاء النجوم الثلاثة على القمة وبفارق واضح عن باقي المنافسين.

نجم الشباك

وكان في مقدمة هؤلاء المنافسين الفنان محمد هنيدى وفيلمه

«الإنس والنمس» مع العلم أن هنيدى تراجعت مكانته كنجم شباك فى السنوات الأخيرة لكثير من الأسباب أهمها عدم التجديد والمغامرة في نوعيات أفلامه وأدواره الأخيرة .. وحققت الأفلام الباقية مثل «موسى» لكريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار و»30مارس» لأحمد الفيشاوي و»200 جنيه» الذي ضم عدداً من النجوم منهم غادة عادل وهاني رمزي وأحمد رزق.. و«ماكو» من بطولة بسمة وعدد من الفنانين العرب .. حققت هذه الأفلام إيرادات عالية أو لا بأس بها وربما فاقت توقعات المراقبين .

وبنظرة تحليلية سريعة للنجاح الكبير لهذا الموسم السينمائي نجد أن شغف الجماهير وشوقهم الشديد لمشاهدة الأفلام في دور العرض مرة أخرى بعد فترة طويلة من الإغلاق والإجراءات الاحترازية .. وأيضا القرارات الحكومية بزيادة نسبة الإشغال في دور العرض إلى 70% وزيادة الحفلات المسائية من الأسباب المهمة التي دفعت شركات الإنتاج لطرح أفلامها الكبيرة بنجومها الكبار «نجوم الشباك» أو نجوم الصف الأول والمنافسة الساخنة بينهما على تصدر قائمة الإيرادات من أهم أسباب هذا النجاح.

تنوع الموضوعات

ولكن يظل السبب الأكثر أهمية بل السبب الأول لهذا الرواج وهذه الانتعاشة التي أعادت السينما إلى أرقامها السابقة بعشرات ومئات الملايين ..التميز الشديد لأفلام هذا الموسم وتنوع موضوعاتها بين مختلف أنواع الدراما السينمائية وأيضا الأفكار الجديدة والجريئة التي تقدم لأول مرة على شاشة السينما المصرية .. ووجدنا تامر حسنى يقدم في فيلمه «مش أنا» دراما نفسية مشوقة من خلال تناوله لمرض «متلازمة اليد الغريبة» أحد الأمراض النادرة التي تجعل صاحبه غير قادر على السيطرة على يديه وحقق الفيلم نجاحاً هادراً وكانت جرأة من تامر حسنى صاحب فكرة وسيناريو الفيلم في أول تجاربه في الكتابة للسينما أن يظهر لجمهوره بشكل غير الذي اعتاده عليه والفيلم من إخراج سارة توفيق وشارك في بطولته حلا شيحه وماجد الكدواني وسوسن بدر .

وواصل أحمد مسيرته في الأعمال ذات البُعد الوطني من خلال فيلمه «العارف» الذي يعد من أضخم الأفلام إنتاجاً وتم تصويره في عدد من العواصم والمدن الأوربية والأسيوية ودارت أحداثه حول واحدة من عمليات المخابرات العامة المصرية وفى أجواء من الأكشن وغموض عالم الجاسوسية، الفيلم أخرجه ببراعة وحرفية بالغة أحمد علاء عن سيناريو لمحمد سيد بشير وشارك في بطولته : محمود حميدة- أحمد فهمي- مصطفى خاطر- كامن بصيبص.

دراما الرعب

ويقدم كريم عبدالعزيز الكوميديا الاجتماعية الهادفة من خلال فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» عن سيناريو جيد للمؤلف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي .. وشارك في بطولة الفيلم : دينا الشربينى- بيومي فؤاد- ماجد الكدواني.. ويقدم المخرج الكبير شريف عرفة مع محمد هنيدى مغامرة سينمائية جديدة في فيلم «الإنس والنمس» الذي ينتمي لنوعية دراما الرعب والإثارة وذلك في إطار كوميدي حيث يشاهد الجمهور «الزومبى» لأول مرة على شاشة السينما المصرية وليكون هذا هو التعاون الثاني لشريف عرفه مع هنيدى بعد فيلم «فول الصين العظيم» منذ أكثر من 10 سنوات.

أما فيلم «موسى» فيقدم من خلال بيتر ميمي مؤلفاً ومخرجاً للخيال العلمي من خلال روبوت يحمل اسم «موسى» وتدور حوله كل الأحداث الخيالية المثيرة والمشوقة .. وأكد «ميمي» أن فكرة الفيلم كانت من أحلامه السينمائية الذي ظل يعدها لمدة أربع سنوات وأن الروبوت تم تصنيعه مصرياً في ظهوره الأول على الشاشة المصرية .. الفيلم من بطولة: كريم محمود عبدالعزيز- إياد نصار- أسماء أبواليزيد- صلاح عبدالله.

