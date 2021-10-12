شهد برمدا «أبدعت» بأمسيتها الغنائية في دار الأوبرا بدمشق

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أحيت الفنانة السورية شهد برمدا أمسية غنائية في دار الأوبرا بدمشق بمرافقة أوركسترا «قصيد» بقيادة الموسيقار كمال سكيكر، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد على المدرجات، وكان النجم الأول للحفل، وبدا وكأنه جوقة متناغمة تتراقص مع كل لحن وعبارة، مطلقاً عاصفة مدوية من التصفيق أثناء الحفل وبعده.

وتمحورت فكرة الحفل حول محطات من حياتها تمثلت في أغنيات أثرت فيها واستهلت برمدا الحفل بعرض فيديو لخص حياتها الفنية منذ بزوغ موهبتها في مرحلة الطفولة وحتى امتهانها الغناء ووصولها إلى مرحلة الاحتراف، عبر مطربين لهم ذكريات خاصة في قلبها.

وافتتحت الأمسية بأغنية «بعد اللي صار» التي قدمتها قبل ما يقارب عشر سنوات وصورتها على طريقة الفيديو كليب في أول ألبوماتها الغنائية وللمطربة الكبيرة ميادة الحناوي قدمت أغنية «أنا مخلصالك»، كما اختارت أغنية «ها حبيبي» للفنان العراقي كاظم الساهر.

ووجهت تحية لروح المخرج السوري الراحل حاتم علي عبر تأدية شارة مسلسل «أحلام كبيرة» التي غنتها نورا رحال. بعد ذلك، قدمت «ميدلي» للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ ضم أغنيات «موعود، قارئة الفنجان، ورسالة من تحت الماء». وغنت من أشعار الشاعر الكبير الراحل نزار قباني أغنية «كلمات» للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.وقبل أغنية الختام، أطربت بأغنية «دارت الأيام» لكوكب الشرق أم كلثوم. مع وصلة غنائية من التراث الحلبي والدمشقي كان الختام مع «خمرة الحب» و«تحت هودجها»، إضافة إلى أغنية «زينوا المرجة».

