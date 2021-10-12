النظرية والتطبيق في «إكسبو 2020»!

آراء

أبرزت القبس ان جناح الكويت في منطقة الاستدامة بمعرض الثقافة الكويتية وتاريخ البلاد وحاضرها ومراحل «اكسبو 2020» للتطور والنهضة التي يعيشها كل من يحيا على ارضها يعكس رؤية الكويت للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق للبيئة الطبيعية ومناخها ومواردها ومهارات شعبها المتنوعة وتحمل جنبات وزوايا الجناح الذي يعد ايقونة معمارية وحمل شعار «كويت جديدة» فرصا جديدة للاستدامة والى تسليط الضوء على التزام الكويت بالتنمية المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر لاقتصادها ولبيئتها ومدنها وشعبها.

وقال وزير الاعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري ان جناح الكويت في المعرض يهدف إلى ابراز المشاريع التنموية الاستراتيجية للبلاد وفق رؤية «كويت جديدة 2035». واضاف في تصريح للصحافيين عقب افتتاح الجناح ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء: ان مشاركة الكويت المميزة في هذا المعرض الاكبر في العالم تعد منصة لتعزيز دوريها الاقليمي والعالمي، وتعمل على جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار بالكويت. انتهى تصريح القبس وسعادة الوزبر. عن حضور الكويت في «إكسبو 2020» وللحقيقة، هل التصريحات النظرية تطابق الواقع في الكويت؟

انها أقرب للتمني، بعكس الواقع أن الحقيقة التي يجب ان تدركها الحكومة ان البلد متأخر كثيرا والاعلام النظري لا يفيد البلد بشيء.

ان البلد بحاجة الى «نفضة» حقيقية لكل مرافق الدولة المهملة منذ زمن بعيد. وان يعيدوا الدولة الى حياة الدولة الحقيقية المستدامة، والتي ينتظرها الوطن والمواطن والكف عن التصريحات النظرية. والعمل الجاد العملي والفعلي من اجل هذا البلد المسكين الطيب. والله المستعان.