تقشُّـف وضريبـة!

آراء

وصل الزمن بالمواطن الكويتي إلى انه سيعيش في تقشف، وجاء وقت دفع الضريبة. وهنا يجب ان نعرف التقشف، وهو مصطلح في علم الاقتصاد للسياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق وغالبا ما يكون من خلال تقليص الخدمات العامة وتلجأ الحكومات للإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة وترافق التقشف الضرائب، والتقشف بالمعنى العام يقصد به صعوبة العيش وخشونته بسبب عدم كفاية حاجيات المواطن وفي عالم السياسة، يعرف ببرنامج حكومي ذي طابع اقتصادي يهدف إلى الحد من الإسراف في الإنفاق على السلع الاستهلاكية والتشجيع على الادخار والعمل على مضاعفة الإنتاج كعلاج لأزمة اقتصادية تعيشها البلاد، والسؤال هنا: هل فعلا الكويت تعيش ازمة اقتصادية؟ أم سوء تصرف وفساد بما يخص الأموال؟ -وغالبا وهو الشق الثاني من السؤال- نعم، نعيش في حالة من سوء التصرف وفساد بالأموال والمداخيل، ما يجعل الموازنة العامة لدينا دائما تشتكي من العجز، و«ما يشفون» غير جيب المواطن البسيط يصححون من خلاله عجز موازنتهم!

وهنا نقول إن التقشف والضريبة علينا نحن -المواطنين- والبذخ والصرف غير المحسوب على أعضاء السلطتين الذين يجلسون اليوم خارج قاعة عبدالله السالم ويرتبون امورهم الخاصة وطلبات كل فريق منهم وهم بعيدون كل البعد عن أولويات الوطن والمواطن.. وهنا نتساءل: هل المواطن يأخذ مكافأة سنوية تصل لـ100.000 دينار؟ ومكافآت لجان تخص صلب عمله؟ وهل تصرف السيارات الفاخرة وبطاقات البنزين للمواطن؟ وهل رحلات وسفرات المواطن تكون من باب محمول مكفول حالهم حال المسؤولين الكرام؟ وهل لكل مواطن نثرية شهرية يصرفها على أمور مكتبه؟ وهل فعلا الخدمات المقدمة اليوم للمواطن هي كما كانت بالسابق؟ وهل المواطن هو من سرق المبالغ الفلكية؟ وهل المواطن هو الفاسد أم هو من يعاني من الفساد؟ وهل فعلا التقشف والضريبة ستعدل وتصحح حال الموازنة العامة للدولة؟! وكان من الاجدر بأعضاء السلطتين الكرام بدل انهاء عام كامل من دون انجاز يذكر ان يجعلوا هموم الوطن والمواطن نصب اعينهم بدلاً ان يجلسوا اليوم ويبادلوا المصالح فيما بينهم، ويعملوا وفق نظرية «عطي واخذ» والمواطن له الله، وكان من المفترض قبل اعلان التقشف والضريبة ان يسن قانون تعديل التركيبة السكانية التي بسبب الخلل فيها تذهب أكثرية الدعم للوافدين وقانون آخر ينص على ان الدولة تأخذ نسبة مئوية من قيمة التحويل للخارج من الوافدين الذين هم اليوم يقدرون في 70% من التعداد السكاني بالبلاد، ويتم عمل بحيث تكون الخدمات للمواطن مجانية او بسعر رمزي ومضاعف للوافد مثل ما هو معمول به في بقية دول العالم ومضاعفة رسوم أملاك الدولة بقيمة السوق اليوم بحيث يدفعها المستفيد منها وألا يتم التنازل عنها للغير الا بعد ان تدفع للدولة نسبة مئوية من قيمة التنازل، ويقر قانون بأن التعليم للكويتيين فقط مجاني وللبقية توضع رسوم تحصل لخزينة الدولة وإقرار حل الشركات التي تعتبر عبئا على الدولة وتحويلها للقاع الخاص وان تتم محاسبة أعضاء مجالس ادارتها على الإخفاقات وضياع الأموال التي تسببوا فيها وان يصدر تشريع من النواب الكرام بوقف الهبات والعطايا الخارجية لمدة 5 سنوات او اكثر حتى تتحسن ويصلح حال الموازنة العامة للدولة وان تكون مصلحة البلاد والعباد قبل أي مصلحة أخرى مثل ما حصل في قانون الـ«60 سنة» حيث عاش الناس أربعة اشهر في شد وجذب واخرتها باطل ولا يمكن تطبيقه! وهنا نلخص الحال في اننا بحاجة إلى قرار صارم وينفذ خلال مدة 15 يوما من صدوره والا يسمح لأصحاب المصالح الخاصة والضيقة الذين يعملون وفق مقولة نحن ومن بعدنا الطوفان» التدخل في هذا النوع من القرارات التي تخدم البلد وأهله. كل أنواع التقشف والضريبة التي نسمعها هي فقط على المواطن والسؤال: «ليش المواطن فقط؟» هل لأنه الحلقة الأضعف بهذا الوطن الغالي؟ ولا بات حالنا اليوم مثل المقولة الكويتية القديمة «جاء عقبك وعقبك واكل من منقبك»؟

وبالختام، لا يكون همكم فقط تبادل المصالح فيما بينكم يا سادة يا كرام، واقصد أعضاء السلطتين الافاضل بل اجعلوا الوطن والمواطن اول اهتماماتكم لان من غيرهم لم تكونوا أعضاء بالسلطتين، والتمني هنا مني كواحد من المواطنين البسطاء اهل الأغلبية الصامتة قبل لا تحطون اياديكم في جيوبنا الصغيرة المهلهلة امسكوا الجيوب التي باتت منتفخة بالملايين والمليارات وابحثوا عن مصادرها الحقيقية وأن للدولة حقاً بجزء منها وحق الدولة بأموال الوافد الذي يعمل بأكثر من وظيفة يحولها ملفوفة و«مدلقمة» اعملوا الضرائب على الدخول الكبيرة والرواتب العالية التي لا يتوظف بها الا من يحمل لقب «هذا ولدنا» وأصلحوا حالكم من حيث الاسراف الذي بات حلالا لكم وتودون تحريمه على المواطن البسيط وامسكوا بزمام الأسعار التي باتت سكيناً على رقبت اهل الكويت «صاعد نازل» تنحرهم بالغلاء، «ومن عقب شوفوا جيوب ومخابي البسطاء من اهل الكويت»، والآن ما ظل عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويبعد عنهم «بلاعين البيزة» ومستشاريهم، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صج.. آثارنا سُرقت ونُهبت؟! الجواب: إي صج كل شيء يقول وطني الكويت سُرق ونهب حتى فرحتنا نحن -الكويتيين- سرقت ونهبت منا، وانت يا مواطن بسك اخبال!

