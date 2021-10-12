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رأي

سيدنا الحسين عليه السلام شهيد كربلاء


سلامٌ على الآلِ أهلِ السيادهْ
وأهلِ المناقبِ أهل الإفادهْ
قدِمنا إليكم وكم قد سُقينا
بحبِكُمُ من كؤوسِ الوفادهْ
فأنتم لنا كالدواءِ لسُقمٍ
وزورتكم بلسمٌ وعيادهْ
وكم قد رُزِقنا من الحب عِطرا
فصارَ هوائي ومائي مفادهْ
حُسينُ لك المجدُ يا بنَ الكرامِ
وكان لهاشم حق الرفادهْ
وجدُّكَ أحمدُ خيرُ الورى
وقد فُزتَ من بعدِها بالشهادهْ
وأنتَ الزكيِّ النقيِّ الصفيِّ
وطابت بمثلِ سِماكَ الإشادهْ
سكنتم قلوبَ الأنامِ ونِلتُم
محبةَ أهلِ التُّقى من عبادهْ
وحُسنى لكم في نعيمٍ مقيمٍ
وقرةُ عينٍ وفضلُ زيادهْ
فطوبى لكم وهنيئاً لكم
وبشرى لكم مجريات السعادهْ
تصدى جنودُ الظلامِ لكم
وشاءوا لآلِ النبيِّ الإبادهْ
وبارت رؤوسُ العِدا بالشقاءِ
وحادت عن الحقِ تُبدي ارتيادهْ
وباءت أكاذيبهم بالفناءِ
ودمتم مدى الدهرِ نورَ الريادهْ
صبرتَ كما الجدُّ لقّنكم
جميلَ الإبا وبديعَ الإرادهْ
خرجتَ كما الليث للطاعنينَ
بأعلى سموٍّ وأقوى صلادهْ
وهابوكَ رغم انقطاعِ الحِمى
وخافوا لقاكَ، كمثلِ الجرادهْ
وساحت دماؤكَ في ساحةٍ
وكان اختيارُ الإلهِ، مُرادهْ
وصلى الإلهُ على مصطفاهُ
وقد علّمَ الناسَ حُسنَ القيادهْ
وآلٍ كرامٍ ذوي منحةٍ
من الله حيزت ليومِ الإعادهْ
وصحبٍ نجومٌ بهم طوّقوا
بأعلى الثريا كمثلِ القلادهْ


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