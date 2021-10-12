ذكرى شهر على رحيلك يا «الغالي»

آراء

الله يرحمك يا حسين، يا دكتور حسين «أبو عادل»، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لقد تركت بغيابك فراغاً كبيراً، لا يتحمله البشر، ولكن هذه سنة الحياة، «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» صدق الله العظيم.

الناس تتألم لفراقك، لما قدمته لهم من الاحترام والتقدير والحب، وكنت الساعد الأيمن لكل من طلبك واحتاجك، اليوم فقدنا جسدك، ولكن روحك معنا للأبد لم ولن ننساك، رحمك الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما قدمته لأهلك وأصدقائك ومحبيك لا يضيع هدراً، واليوم نحن ندفع فاتورة غيابك، رحمة الله عليك، والله يصبرنا على غيابك. مر قرابة الشهر على غيابك وكأن الحزن بدأ يظهر من جديد، والله يا «أبو عادل» إن فراقك ليس بالسهل، على الأقل بالمحيطين بك وبالناس الذين تعاملوا معك، وكنت نعم الإنسان.. كريم الأخلاق، طيب القلب.. عذب الكلام.

وعندما أخذ الله أمانته وقف ذلك القلب الذي كان عوناً ومحباً للناس، جاءت لك تلك الأزمة القلبية، ولم نستطع أن نقدم لك شيئاً، ولكن حينها كنا نطلب لك الرحمة والمغفرة، ونحن لا حول لنا ولا قوة، ولكن لك منا وعد أننا سنلتقي بك، عندما يريد الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون

