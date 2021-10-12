قرار الستين... «باح» ياحكومة

آراء

ألغت الفتوى والتشريع قرار الحكومة بشأن إقامات من بلغوا الستين عاما وأصبح القرار وكأنه لم يكن. هناك من تضرر من هذا القرار سواء معنوياً أو نفسياً أو مادياً، وهناك بالفعل من غادر الكويت احتراما لقرارات الدولة، وفتح مثل هذا القرار أبواب المطالبات والتقدم برفع قضايا على الكويت.

كنت ضد هذا القرار لأن هناك فئة كبيرة كانت ستظلم وخاصة أن القرار شمل الجميع دون النظر الى بعض الحالات.

إلا أن السؤال الذي يبحث عن إجابة، لماذا لم تقم الحكومة بأخذ رأي الفتوى والتشريع قبل اتخاذ هذا القرار؟ وهي الجهة المعنية بالدفاع عن الحكومة أمام القضايا.هذا دليل على التخبط الحكومي اتخاذ القرارات وعدم دراستها ولكنها قرارات وقوانين ردود أفعال، وسؤال آخر الى الحكومة إلى متى سيستمر أخذ قوانين وقرارات على مبدأ رد الفعل، دون دراستها والبحث فيها والبحث عن آثار هذه القوانين على من يشملهم؟ هناك قرارات كثيرة قامت الحكومة بالتراجع عنها وآخرها قرار إلغاء أو عدم تجديد إقامة من تجاوز عمره الستين عاما.

أدعو الحكومة مجددا إلى دراسة قراراتها الاستعانة بالمختصين والبحث والدراسة وان يكون لها بعد نظر ودراسة مستقبلية لآثار هذه القرارات حتى تتجاوز قضيه إلغاء قراراتها مما يتسبب في إحراجها وخسارتها ماليا بدفع تعويضات لمن يتضرر جراء أي قرار قد يلغى. وفي الختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل الله عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.