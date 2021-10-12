حياة الغربي.. وحياة العربي!

آراء

تعيش معظم شعوب الغرب... المعاصرة... وفق مفهوم الفلسفة الوجودية.. وتحديداً فلسفة الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر بعد العام 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية... وحتى الآن.. وغدا...!

تقوم هذه الوجودية السارترية كما يُفهم من كتاب (الوجود والعدم) و(كتاب الوجودية منزع إنساني)... لسارتر الفرنسي.. على فكرة الاهتمام بوجود الإنسان.. يقصد حياة الإنسان في حاضره ومستقبله.. من دون الاهتمام بما قبل حياته أو بعدها؛ لذا فإن جلَّ اهتمام الغربي المعاصر... ينصبّ على إنسانيته الخاصة وضمان حريته الشخصية.. وحمايتها من أيّ ذي سطوة؛ الأب أولاً والقائد تالياً.. من التحكّم فيه أو التسلّط عليه..!

فوجود الإنسان... في حياته.. هو شغله الشاغل.. وطالما هو يفكّر ويبدع... فهو موجود...

طبعاً؛ هذا يتنافى مع نظرة رجال الدين المسلمين.. وعندنا نحن العرب... الذين نرى أن وجودنا في الحياة الدنيا.. انتقالي.. لحياة الخلود في الجنة أو النار؛ فتجد معظمهم وتجدنا.. غالبا..نصبر على بلاوي دنيانا.. من أجل نعيم آخرتنا.. بل إن بعضنا... ينشغل بأمور الجنة والنار (بعد الممات) أكثر من انشغاله بأمور الحياة الدنيا وما تتطلبه من زراعة وصناعة وتجارة وتعمير وبناء.. ورفاهية.. ويعتبر أن حياته.. كلّ حياته على الأرض، عمل وعبادة.. من أجل الظفر بالجنة والخلود فيها..

فالحياة الحقيقية عند المسلم.. حياة الجنة.. وحياته مجرد محطة.. لتوصيله إلى بيته في الجنة..

لكنها عند الغربي - إلّا ما ندر - حياته كلها.. على الأرض.. وما عداها «عدم» كما يُفهمهم فيلسوفهم الوجودي سارتر...!

لذا تجد الغربي بوجه عام.. مشغولاً بالاستمتاع بحياته.. في كل مراحلها.. بقدر الإمكان.. يعبد الحرية.. ويقدّسها..

أذكر على سبيل المثال أن زميلاً إنجليزيا.. كان يعمل وكيلاً لمدرسة أجنبية حديثة... وأموره ماشية وعال العال.. وراتبه ضعف ضعف راتبنا.. مع هذا أو رغم هذا؛ تقدّم باستقالته.. فلما سألته عن سبب استقالته وهو بمنصب قيادي مرموق... في المدرسة.. قال: لقد أمضيت (13) سنة في هذا المكان.. ومنذ بضعة أعوام وزوجتي تلحّ عليَّ بضرورة تغيير هذا المكان.. للعمل في مدرسة أخرى في بلد آخر..!

ولم لا.. ما دامت الاختيارات عند هذا الإنجليزي.. موجودة ؟!

فالحياة الرتيبة.. عند هذا الإنجليزي.. مدعاة للملل والكلل.. رغم النجاح والديمومة والمال الوفير..في العمل.. ومن العمل...!

نحن العرب نسمي حالة الإنجليزي الناجح في عمله.... استقرارا... وهو يسمّي حالته شقاء..!

كيف؟!

أنا لا أعرف..!

والشاهد من ذلك كله:

يوجد منا نحن العرب.. من يعمل ويجدّ ويجتهد ويعمل الخير ويعمّر..في الأرض وفي حياته الدنيا.. ليظفر بالجنة في السماء.. وهذا أمر جيد.. ومطلوب..!

لكن يوجد منا أيضا من يرضى بالظّلم والهوان والفقر والتعاسة.. في حياته الأولى؛ مؤمِّلا نفسه بالجنة أو الحياة الأخرى... وهذا مرفوض...!

فالمسلم يوازن بين حياته في الأرض وحياته في السماء...

يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا... ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا..

المسلم النموذجي؛ يؤمن بأنّ اللذة الحقيقية في الحياة أن يكون الإنسان حرّا كريما.. ذا أثر خالد في الحياة.. فيعيش حياته على الأرض الواسعة.. ويستمتع بخيراتها الوفيرة...!

وللكلام بقية...!

