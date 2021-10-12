انتخابات العراق.. تقدم واضح لـ «الصدريين»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: دخل العراق مرحلة سياسية جديدة بعد انتخابات برلمانية شهدت أضعف إقبال على الإطلاق من الناخبين فيما يعكس ما وصفه كثيرون من العراقيين بفقدان الثقة في العملية الديموقراطية والطبقة السياسية في البلاد التي بدأت تشهد ملامح المرحلة المقبلة مع تواتر انباء عن تحقيق كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتصارا واضحا.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد بلغت 41%. وسجلت أدنى النسب في بغداد إذ تراوحت بين 31 و34%. وجرت الانتخابات استجابة للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في 2019 للمطالبة بوظائف وخدمات وإبعاد الأحزاب الحاكمة في العراق وإصلاح النظام السياسي. وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة مئات من المحتجين في حملة أمنية عنيفة لقمع الاضطرابات.

وصوت العراقيون لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعداً.

وكانت فيولا فون كرامون، رئيسة فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي قد صرحت في وقت سابق بأن نسبة المشاركة «منخفضة». وقالت لصحافيين إن انخفاض المشاركة «مؤشر سياسي واضح لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يُنصَت إليه من قبل السياسيين والنخبة السياسية في العراق».

وعقب انتهاء الاقتراع قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إنها أصدرت أوامر «صارمة» إلى السلطات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.

وفيما يتوقع أن تتعرف البلاد تدريجيا لاحقا على ملامح النواب الجدد (والقدامى) الذين سيدخلون البرلمان ويشكلون حكومة جديدة تتقدمها الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد بدأ التيار الصدري يعد العدة للاحتفال فقد أعلن ما يعرف على «تويتر» بوزير مقتدى الصدر وهو مقرب من الصدر أن مرشحي التيار الصدري سيشكلون الكتلة الأكبر. وكتب في تغريدة «استعدوا... لتعبروا عن فرحتكم عن كونكم (الكتلة الأكبر)». وأتت تلك التغريدة بعد أن أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الانتخابات أجريت بنجاح باهر من الناحية الأمنية والمهنية. وقال في تغريدة على «تويتر» «لقد وعدناكم بانتخابات مبكرة، وأوفينا وها هي تمر علينا بنجاح باهر.. » وكان مراقبون توقعوا ان تهيمن الكتلة الصدرية على اكثر من 80 مقعدا في البرلمان الجديد.

وخلال ليل الاحد الاثنين احتفل أنصار مرشحين لاسيما في بغداد والناصرية في الجنوب بفوزهم، فيما رحّب آخرون بنتائج أحزاب كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تصدر بعد النتائج الرسمية. وقال المحلل السياسي في مركز «ذي سنتشوري فاونديشن» سجاد جياد إن «نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة... ثمة لا مبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون أن الانتخابات ستنتج تغييراً ولا يتوقعون تحسناً في أداء الحكومة أو في مستوى الخدمات العامة».

