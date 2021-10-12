إغلاق المنطقة الخضراء «تحسباً لأي طارئ»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أغلقت قوات الأمن العراقية، امس المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط العاصمة بغداد، قبيل إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة بغداد لوكالة «الأناضول» إن «قوات الأمن أغلقت بصورة تامة المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، قبيل عملية الإعلان عن نتائج الاقتراع من قبل مفوضية الانتخابات».

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أنه «لن يسمح بدخول المنطقة الخضراء سوى لحاملي التراخيص الرسمية». ولفت إلى أن «الإجراء هو احترازي تحسباً لأي طارئ».

ويوجد داخل المنطقة الخضراء مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأعلنت المفوضية، أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع العام والخاص (الجمعة، الأحد) بلغت 41%. وتشير أرقام المفوضية إلى وجود 24.9 مليون ناخب من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وجرت الانتخابات بمشاركة 1249 مراقبا دوليا وأجنبيا على الأقل، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين، وفق المفوضية.

