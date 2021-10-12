تحالف حقوقي عراقي: تصاعد نسب الخروقات في غالبية الدوائر الانتخابية

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي تقريره الأولي لمراقبة التصويت العام، والذي أشار إلى تصاعد نسب الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية. وتمكن 2024 مراقبا تابعين لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة من إرسال تقاريرهم إلى المكتب الإعلامي الخاص بالتحالف، من أصل 8853 مراقبا.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية.

وأكد رئيس المفوضية الانتخابية العراقية العليا، جليل عدنان، أن النتائج سوف تصدر «سريعاً وقريباً خلال ساعات قليلة». وأضاف أن نسبة المشاركة ستعلن خلال الساعتين المقبلتين. وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية التي يرى منتقدون أنها مضخمة.

وشارك عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي بمراقبة العملية الانتخابية. وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحافي «للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة»، وأضافت «تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات وكان الجميع يأمل في أن تشكل منعطفا في المسيرة الديموقراطية للعراق».

