الكاظمي يعلن مفاجأته.. اعتقال نائب زعيم «داعش»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على «تويتر» امس أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم نائب زعيم تنظيم «داعش» السابق ومسؤول المالية بالتنظيم وقال رئيس الوزراء «في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم». ولم يقدم الكاظمي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان وظروف اعتقال سامي جاسم.

وقُتل زعيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي في غارة لقوات خاصة أميركية بشمال غرب سورية في عام 2019. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن «سامي جاسم محمد الجبوري الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات» تنظيم «داعش» بحسب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية. والأحد وعد الكاظمي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات بأن يعلن عن خبر مهم.

ونشرت خلية الإعلام الأمني صور المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية في «داعش» موضحة أنه يدعى سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب «أبو آسيا» و«أبو عبدالقادر الزبيدي». كما أوضحت أنه اعتقل من قبل جهاز المخابرات في عملية نوعية خاصة خارج الحدود.

وأكدت أنه يعد أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة إدارة التنظيم ومقرب من زعيمه الحالي أيضا، عبدالله قرداش. وكان سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية عدة داخل داعش، من بينها منصب نائب أبوبكر البغدادي. كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في داعش ونائب والي دجلة. يشار إلى أن التنظيم الإرهابي واجه في الفترة الأخيرة ضربات كبيرة، تمثلت باعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه في العراق.

