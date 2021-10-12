إخماد حريق في منشأة الزهراني النفطية بجنوب لبنان

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بيروت - الوكالات: أعلن مصدر أمني لبناني أنه تم إخماد حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في منشأة الزهراني النفطية بجنوب لبنان. مشيرا الى أنه لا يزال يجري تبريد المناطق المحيطة بالصهريج. وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني اعلن عبر «تويتر» نقلا عن وزير الطاقة وليد فياض أمس الاثنين أنه تم تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في جنوبي لبنان. وصباح امس اندلع حريق ضخم في خزان وقود داخل إحدى المنشآت الرئيسة لتفريغ الوقود وتخزينها في البلاد وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت تشهد فيه البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة. وتحدثت الوكالة عن «حريق هائل شبّ في خزان في منشآت الزهراني يحتوي على مادة البنزين، لم يعرف سببه» بعد. وشوهدت ألسنة النيران ترتفع من الخزان المحترق مشكّلة سحابة سوداء كبيرة في سماء المنطقة، في حين عمل عناصر من الجيش على قطع الطرق المؤدية إلى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق الدولية المجاورة بالاتجاهين. وقال مصدر أمني إنه تم تحويل مسار حركة المرور بعيدا عن طريق قريب من منشأة الزهراني. وتقع منشآت الزهراني بجوار معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء على بعد 50 كيلومترا من بيروت. وتوزّع المشتقات النفطية التي تخزن فيها في السوق المحلية من خلال شركات توزيع، وتؤمن نحو 15% من حاجة السوق إلى مادة المازوت. ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن الـ19، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.