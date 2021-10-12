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عربيات ودوليات

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الرئيس الجزائري يتَّهم فرنسا بالكذب


اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا بالكذب بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا، مشددا على رفض بلده القطعي إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه. وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي هاجم تبون بشدة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قال فيها إن الجزائر رفضت استقبال 7 آلاف من مواطنيها تقرر ترحيلهم من فرنسا. ووصف تبون هذه التصريحات بـ«كذبة القرن»، مؤكدا أن قوائم المرشحين للترحيل من فرنسا إلى الجزائر لا تتجاوز 94 شخصا، وأن 16 منهم لن يدخلوا الجزائر بتاتا لارتباطهم بجماعات إرهابية، كما أنه لا عائلات لهم في الجزائر.


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