تونس.. سعيَّد يكلف حكومة بودن بـ«معركة تحرير وطني»

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تونس - الوكالات: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيَّد امس أنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن. وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس. ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك بيانا جاء فيه «رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها». وضمت الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 23 حقيبة وزارية. وتم تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وسمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط، في حين تم الإبقاء على وزير الخارجية عثمان الجرندي.

وقال الرئيس التونسي في كلمة له بعد مراسم أداء اليمين «اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي، وبيني وبين ربي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات» مضيفا «هناك من يصور الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا وما اتخذته مبني على الدستور». وطالب «النيابة العمومية بلعب دورها، وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء» قائلا «دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء، ولم يلاحق أحد منهم أمام القضاء». وأضاف سعيد أن «الأموال الخارجية تدخل كل يوم إلى تونس دون تصريح ومن يتلقاها يقول إنها لخدمة الشعب»، وقال «نخوض معركة تحرير وطني وسننتصر فيها».

وكان سعيّد كلف قبل أيام نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، وأعلن قبل ذلك أنه سيشكل لجنة من الخبراء تتولى إعداد مقترحات لتعديل النظامين السياسي والانتخابي.

وأكد الرئيس التونسي مرارا أنه لن يتراجع مطلقا عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، والتي عززها بمرسوم رئاسي أصدره في 22 سبتمبر الماضي، وبموجبه استحوذ على كل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال سعيَّد في كلمته امس «سننجح في هذ المرحلة بإخراج تونس التي تتسع للجميع من الوضع والمحنة التي انزلقت إليها». وأكد أنه يعمل على مكافحة المنظمة القائمة منذ سنوات والتي سعى الشعب إلى إسقاطها. وفي رد على الانتقادات التي طالت تأخره في تشكيل الحكومة، أكد أن هذا الأمر شأن داخلي سيادي، مشددا على أهمية تعيين امرأة على رأس مجلس الوزراء. كما اعتبر أن الأمر لا يتعلق بتأليف الحكومة بل بمنظومة قائمة منذ عشرات السنين في البلاد، أراد الشعب إسقاطها.

