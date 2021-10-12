الأردن: تعديل وزاري رابع في حكومة الخصاونة

عربيات ودوليات

عمَّان- الوكالات: أجرى رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة تعديلا وزاريا، هو الرابع منذ توليه المنصب قبل عام، في خطوة تستهدف إتاحة مجال أوسع للحكومة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وقال مسؤولون إن مرسوما ملكيا صادَق على التعديل الذي يشمل ثمانية إلى تسعة مناصب وزارية ويُنشئ وزارة جديدة للاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاجها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%.

من جانبه، قال أحمد الصفدي نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأردني إن رئيس الوزراء أبلغ المجلس باستحداث وزارة للاستثمار. وأشار في تصريح متلفز للقناة، إلى أن التعديل الجديد يشمل 8 حقائب وزارية، لافتا إلى أن من بينها التربية والتعليم والعمل والإعلام والصناعة والتجارة. وبحسب الصفدي، فإن التعديل الجديد أخذ ببعض الاعتبارات «كالمناطق والمحاصصة في بعض الحقائب عند تعديل الحكومة وتشكيلها».

وأول من أمس، قدّم الوزراء الأردنيون استقالاتهم لرئيس الوزراء، تمهيدا لتعديلٍ هو الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر 2020.

