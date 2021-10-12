مصر.. النيل يبتلع «ميكروباص» بركابه الـ 14!

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«القاهرة» - الوكالات: تبحث السلطات المصرية عن «ميكروباص» سقط في النيل مساء الأحد واختفى مع جميع ركابه الـ 14، في حادثة شغلت الرأي العام.

وفي التفاصيل بحسب مصادر أمنية، انحرف «ميكروباص» وهو يمر مساء الأحد على «جسر الساحل» بمنطقة إمبابة جنوب القاهرة، واصطدم بحاجز حديدي، خلع منه 3 أمتار تقريبا بفعل الاصطدام، ثم هوى إلى نهر النيل، إلا أنه اختفى بعد ذلك تماما، ولم تظهر أي جثة ممن كانوا فيه، وعددهم 14 راكبا، في غموض لم تجد له فرق الإنقاذ النهري تفسيرا، سوى أن النهر جرف الحافلة الصغيرة، وجثث من قضوا فيها غرقا.

وكانت أجهزة الأمن انتقلت إلى الجسر بعد تلقيها بلاغا من شهود عيان بسقوط الميكروباص عن الجسر الذي الذي أكد عدد من المواطنين أنه يشهد بين الحين والآخر حوادث سرقات للحديد، وهو ما يفسر اختفاء السور الحديدي.

لكن الغريب، أنه رغم وجود شهود رأوا الباص يسقط في المياه، إلا أن مسؤولا من القيادات الأمنية بموقع الحادث، أكد بحسب وسائل إعلام محلية، «عدم وجود أي بلاغ مقدم عن فقدان مواطنين أو اختفائهم ولم يتقدم سائق أيضا بأي إفادة عن اختفاء زميل له»، كما قال.

جهود فرق الإنقاذ النهري لم تتوقف عن البحث الذي لم يؤدِ إلى أي نتيجة.

وفي حادثة غامضة اخرى، اختفت 3 فتيات في إحدى قرى مصر خلال توجههن لحضور درس خصوصي قبل يومين، حيث لم يعثر لهن على أثر حتى الآن.

فقد أكد أهالي قرية بني روح التابعة لمدينة ملوي في محافظة المنيا جنوب مصر، أن 3 فتيات من القرية، هن مريم محمد عبد الرحيم، وشيماء سيد محمد وفتاة أخرى تدعى أسماء، يرتبطن بصلة قرابة، اختفين السبت.

وكشفت كاميرات مراقبة آخر ظهور للفتيات حيث ظهرن خلال سيرهن في طريق رئيسي بالقرية، وبسؤال أصدقائهن وزملائهن أكدن عدم حضورهن للدرس.

وأظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاث يتوقفن أمام المدرسة الإعدادية في اتجاه قرية بشادة المجاورة، ولم يظهرن مرة أخرى في الكاميرات المجاورة سواء في المحال والشوارع الأخرى، الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضن للاختطاف قبل وصولهن للقرية.

وأطلقت عائلات الفتيات نداءات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنهن بسرعة، مؤكدين أن فتياتهن لا توجد عداوات بينهن وبين أحد، ويتمتعن بأخلاق حميدة.

بدورها، كثفت أجهزة الأمن المصرية جهودها لسرعة الوصول للفتيات الثلاثة وكشف ملابسات اختفائهن.

