طهران: الحوار مع السعودية سيؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكد مسؤول إيراني امس انّ بلاده على تواصل مستمر مع الجانب السعودي وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة أكثر جدية، فقد تم بحث الملفات المشتركة والملفات الإقليمية، ومنها الملف اليمني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إلى إن الحوار الإيراني السعودي يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وسبق أن كشفت السعودية قبل أيام أنها عقدت جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران يوم 21 سبتمبر الماضي. من جانب آخر قال خطيب زاده إن الخارجية تجري مراجعة وتقييما متواصلا للجولات السابقة من المفاوضات النووية ولن تتردد في تحديد موعد لاستئنافها بعد الانتهاء من هذا التقييم. وقال خطيب زاده، إن المفاوضات في فيينا ستقام قريبا. إلا أنه شدد بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية على أن الوفد الإيراني لن يتفاوض على نص جديد، مؤكدا أن الحوار سيكون في إطار الاتفاق النووي. ووجه المتحدث اللوم الى الدول الأوروبية، ملمحا إلى تخاذلها في حماية الاتفاق النووي السابق. وقال «لو كان الغرب جادا في المفاوضات لما كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تجرأ على التطاول على الاتفاق».

أما فيما يتعلق بالوضع مع أذربيجان، فقال خطيب زاده «منطقتنا حساسة وبحاجة إلى الهدوء، وعندما أردنا إقامة المناورات أبلغنا دول الجوار ولاسيما أذربيجان بذلك، وهي أمور بديهية بين الدول المجاورة». وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس أيضا بحسب ما أفادت وكالة «إرنا»، أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ستستأنف في فيينا. كما أوضح أن بلاده «تراجع الآن جولات المفاوضات السابقة خاصة الجولات الأخيرة التي جرت». وتابع قائلا «ندرس حاليا نتائج محادثات فيينا بصورة مكثفة، وأعتقد أننا سنعود إلى طاولة التفاوض قريبا». يذكر أنه خلال الأيام الماضية تتالت التصريحات من قبل مسؤولين إيرانيين حول العودة إلى المحادثات النووية «قريبا»، إلا أن موعدا لم يحدد بعد، كما وقع جدل حول ماهية عبارة قريبا!

