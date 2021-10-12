رئيس الوزراء الإسرائيلي: «سنحتفظ بالجولان» حتى إذا تغير موقف أميركا من الأسد

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق. ففي 2019 خالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي ضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.

وجاءت تصريحات بينيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأميركية الحالية فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان كما يشهد تخفيف بعض الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة من رفضها للرئيس السوري بشار الأسد بسبب طريقة تعامله مع الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات في بلاده.

وقال بينيت في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان امس إن الصراع السوري الداخلي «أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي إسرائيل». وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة «ميكور ريشون» المحافظة «لكن حتى في حال، كما يمكن أن يحدث، غير العالم موقفه من سورية أو فيما يتعلق بالأسد فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام».

من جهة ثانية جددت إسرائيل امس موقفها الرافض للتواجد الإيراني في سورية، داعية إلى إنهاء تلك المغامرة الإيرانية. وأكد بينيت أن بلاده تراقب عن كثب ما يجري في سورية وعلاقته بإيران. كما شدد على أن تل أبيب ستواصل العمل بشكل يومي وبكل السبل من أجل سحب التموضع الايراني في سورية. إلى ذلك، قال «لا يوجد ما يصنعونه هناك، المغامرة الإيرانية على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي». يشار إلى أنه لطالما كررت تل أبيب على مدى السنوات الماضية أنها لن تسمح بوجود أي تهديد إيراني على حدودها. وقد وسّعت إسرائيل إطار ضربتها بشكل كبير على مدى السنوات الماضية في سورية، مستهدفة مراكز لميليشيات إيرانية أو مواقع لمقاتلين تدعمهم طهران على الأراضي السورية.

