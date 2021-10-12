إحالة فنان مصري للمحاكمة بتهمة هتك عرض 7 فتيات!

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أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر ممثلا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل. والمتهم، ممثل ومدرب تمثيل. ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها. وبدأت الحكاية إثر تداول إحدى المتدربات في الورشة الخاصة للفنان منشورا تعلن من خلاله تعرضها للتحرش أثناء تدريبها. وإثر ذلك، توالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشته تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه.