بلد «الموج الأخضر»!

الاخيرة

أحد أهم أسباب تخلف الكويت خلال العقود الماضية والذي لن تنهض البلد دون معرفته والتوقف عنه هو أننا كنا - ولربما مازلنا - بلد الموج الأحمر أي أنَّ كلَّ شيء ممنوع، وكل مشروع يتقدم به القطاع الخاص للنهوض بالوطن تُشْعَل أمامه سلسلة من الإشارات الحمراء سواء بسبب التشريعات أو البيروقراطية أو المزايدات النيابية وأحيانا بسبب رغبات الكبار أو حتى مزاجية الصغار.

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رغم كل تلك المعوقات مازال لدى القطاع الخاص الكويتي عشرات المبادرات الكبرى الكفيلة بتغيير وجه الكويت تماماً، وخلق آلاف فرص العمل للشباب ومازال هذا القطاع الوطني يرغب باستثمار أمواله في بلده ، طبقاً لأول مبادئ الاقتصاد الحر التي تقول: دعه يعمل، دعه يمر ولا يحتاج الأمر الا إلى موج أخضر تُسَهِّل من خلاله الدولة العقبات أمام المبادرين، وتوفر لهم الأراضي العامة عبر الشفافية وتكافؤ الفرص فالمشاريع الكبرى والصغرى لا تقام معلقة بالهواء بل على الأرض المحتكرة من قبل الدولة.

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آخر محطة:

تثبت الأوراق والتجربة المعيشة أنّ كبار القياديين في الدولة يمكن أن يوافقوا ويدعموا المشاريع المهمة للقطاع الخاص إلا أن هناك متنفذين قادرين على عرقلتها وإيقافها!