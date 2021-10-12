رسالة خطية لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حاملا رسالة خطية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقه تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، كما تضمنت الرسالة دعوة لسموه لحضور النسخة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

