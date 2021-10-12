القيادة السياسية هنأت الرئيس العراقي والكاظمي بنجاح الانتخابات النيابية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب.

مشيدا سموه بما حظيت به هذه الانتخابات من مشاركة شعبية وما أبداه الشعب العراقي الشقيق من حرص على أداء واجبه الوطني لاختيار ممثليه في مجلس النواب سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

