الكويت دانت تفجير موكب محافظ «عدن»

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لحادث التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن وزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وأكدت (الخارجية) في بيان موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولا إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها ‏وبما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويحقق استقرار وطنه ويصون وحدة ترابه.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن وتعاطف الكويت مع روسيا الاتحادية جراء حادث تحطم طائرة روسية والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.‏ كما أعربت (الخارجية) في بيان صحافي عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب روسيا الاتحادية وأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

