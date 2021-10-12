الناصر: زيادة فرص إحلال الأمن والسلام

وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور عبدالله شاهد.

وجاء هذا اللقاء على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز والذي تعقد أعماله في العاصمة الصربية (بلغرا) خلال يومي 11 و12 الجاري.

وهنأ الناصر الدكتور شاهد على ما حققه من نجاح خلال ترؤسه وتسيير أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الـ76 (رئاسة الأمل).

وأعرب عن تطلع الكويت إلى توثيق التعاون القائم مع رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة واستمراره لزيادة فرص احلال الأمن والسلام في شتى بقاع العالم، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه. والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز والذي تعقد أعماله في بلغراد. وأكد الناصر خلال اللقاء ادانة الكويت بأشد وأقصى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة.

وأعرب عن عميق التعازي للضحايا الذين سقطوا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعا جميع الأطراف اليمنية الى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب، مؤكدا أهمية وقوف المجتمع الدولي مع الحكومة الشرعية في اليمن وموقف الكويت الثابت والداعم لها وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وضرورة نبذ الارهاب بمختلف أشكاله وأنواعه وصوره، سعيا لعودة الأمن والاستقرار الى ربوع اليمن الشقيق. كما التقى الناصر وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة د. فؤاد حسين، على هامش ترؤس الناصر وفد الكويت المشارك في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى الـ60 للمؤتمر الاول لدول عدم الانحياز.

وجرى خلال اللقاء استعراض اوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في شتى المجالات ومختلف الاصعدة بالاضافة الى مناقشة اخر التطورات الاقليمية والدولية.

