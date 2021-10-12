وزير الإعلام شارك في اجتماع وزراء الثقافة الخليجي

وطن النهار

عقد صباح أمس الاجتماع الخامس والعشرون لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (عبر الاتصال المرئي)، وقد مثل دولة الكويت في أعمال الاجتماع وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.

وحول الاجتماع قال الناطق الرسمي للمجلس الامين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري: تناول الاجتماع عددًا من المواضيع الثقافية أهمها صياغة الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي (2020-2030)، ومناقشة خطة الأنشطة الثقافية المعتمدة لدول المجلس للأعوام 2021-2022م ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك، بالاضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الثقافية، وتطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس، والموافقة على رفع ميثاق المحافظة على التراث العمراني الى المجلس الاعلى لاعتماده في الدورة القادمة، وتقرر أن يصاحب اجتماعات أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل تكريم للمبدعين الخليجيين، والذي يقام بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لوزراء الثقافة لتكريم شخصيتين من كل دولة في مختلف المجالات الثقافية، وقد رشح المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كلاً من الفنان عبدالرحمن العقل والدكتورة نجمة ادريس لتكريمهما ضمن المبدعين من ابناء دول المجلس لتمثيل دولة الكويت.

يشار الى أن هذه الاجتماعات تأتي في اطار تطوير العمل الثقافي الخليجي المشترك ووضع السياسات والأطر المنظمة لها لايجاد خطة تنموية ثقافية، وتحقيق رؤية دول المجلس حول تعزيز الهوية الثقافية.

