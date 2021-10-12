«الشؤون» خاطبت «الخدمة المدنية» بشأن بدلات مالية

وطن النهار

تفاعلت وزارة الشؤون مع اعتصام الاختصاصيات الاجتماعيات والنفسيات ضد ايقاف قرار الدوام يومي الجمعة والسبت الذي دعون فيه الى استمرار صرف بدل النوبة واقرار الكادر اسوة بالعاملين بمدارس وزارة التربية، حيث خاطب وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، رئيس ديوان الخدمة المدنية، بهذا الشأن.

وقال شعيب في كتابه المرسل الى الديوان وحصلت «النهار» على نسخة منه: إنه «في إطار سعي وزارة الشؤون بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول للتطبيق الامثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية وصونا للحقوق المقررة للموظفين والحرص على المحافظة على المال العام. يرجى الافادة عما ورد بالمادة (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وتعديلاته، بماهية الفرق بين نظام النوبة (أ) مدتها (8) ساعات عمل يوميا، وبين مدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة 3 أيام متتالية يعقبها يوم راحة، وهل يقتصر ذلك على وظائف أو مراكز عمل معينة، أو وفق مقتضيات ظروف العمل وطبيعته مع ضرورة إعطاء الامر صفة الاهمية». وكانت نقابة العاملين بوزارة الشؤون خاطبت وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، بشأن الموظفين الذين يتقاضون بدل النوبة (أ)، مؤكدين أن هناك عددا من موظفي الوزارة من عدة قطاعات الذين يتقاضون بدل النوبة (أ) تقدموا للنقابة بكتاب يوضحون فيه أنه سيصدر تعميم بالدوام طوال ايام الاسبوع من دون راحة ما يسبب لهم الكثير من الارهاق والمشقة والتعب ويؤثر على عملهم وحياتهم الخاصة، والذهاب للعمل يوميا طوال الاسبوع وبدون راحة أو اجازة، مطالبة بانصاف هؤلاء الموظفين.

