ترقية 499 موظفاً بالأقدمية في «العدل»

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي قراراً إدارياً بترقية 499 موظفاً بالاقدمية بالوزارة شملت مختلف الدرجات الوظيفية.

وشملت الترقية الموظفين العاملين في ديوان الوزارة والتسجيل العقاري والتوثيق والاجهزة المساندة للقضاء إذ منحت هذه الترقيات درجات مالية للموظفين وتصرف لكل منهم اول مربوطها مع علاوة من علاواتها الدورية، ابتداء من أول يوليو الماضي، وعددهم 6 موظفين ببرنامج الديوان، و44 موظفاً في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، و449 موظفاً في شؤون القضاء.

وفي السياق ذاته، اعتمد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، كشوف رفع المستوى الوظيفي للعاملين في الوزارة ونقلهم للوظيفة الأعلى المتدرجة فنياً مع الاحتفاظ بالوظيفة الاشرافية لمن يشغلها منهم.

ونص القرار، على رفع المستوى الوظيفي لنحو 390 موظفاً وموظفة من مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك حسب النظم واللوائح وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية.

