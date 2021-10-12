رعاية سامية لتصفيات مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن

وطن النهار

أشار الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة - رئيس اللجنة التحضيرية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الرابعة والعشرين منصور خالد الصقعبي إلى انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة لهذا العام برعاية سامية، تحت شعار «اطْمَـــــئِن» يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر الحالي في المسجد الكبير، بحفل الافتتاح، الذي يقام بعد المغرب مباشرة، في القاعة الغربية.

وبين الصقعبي أن عدد الذين تأهلوا للتصفيات النهائية، قد بلغ هذا العام 1943 مشاركاً ومشاركة تقريباً، بمعدل 863 من الذكور و1080 من الإناث، بينما بلغ عدد الجهات المشاركة في المسابقة (42) جهة رسمية وأهلية تتنافس من خلال المتسابقين والمتسابقات في حفظ كتاب الله العظيم وتجويده، بمختلف شرائح وفئات المسابقة، والتي تتضمن: المسابقة العامة، ومسابقة النشء والشباب، ومسابقة المُجد، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمؤسسات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية، بالإضافة إلى مسابقة القراءات، وذلك يوميا من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 3 إلى 9 مساء.

ولفت إلى أن فترة التصفيات النهائية للمسابقة تمتد على مدار أسبوعين حيث يخصص الأسبوع الأول منها للرجال، بينما يخصص الأسبوع الثاني للنساء، مؤكداً اهتمام القائمين على المسابقة بالحفظة المتميزين والمبدعين في فئتهم وتأهيلهم وتقديمهم لوسائل الإعلام التي تسهم مشكورة في تغطية هذا الحدث طوال فترة التصفيات النهائية، لتهيئة الظروف لهم للمشاركة في المسابقات العالمية، وخدمة القرآن الكريم بشتى السبل، وتمثيل الكويت في المحافل الإقليمية والدولية. وأشاد بالجهات الرسمية والأهلية المشاركة بجهودها في المسابقة، والتي تعمل جاهدة لخدمة كتاب الله تعالى ونشر حفظه وتجويده ورعاية حفظته، وتعريف الناس بأحكامه والاهتمام بعلومه الشرعية، مبيناً أن أكبر ثلاث جهات مشاركة من حيث عدد المتسابقين والمتسابقات وفق النتائج الأولية هي: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدد 218 متسابقا ومتسابقة، ومبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية بعدد 203، ثم الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه بعدد 192 متسابقا ومتسابقة.

وتوجه الصقعبي بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على رعايته لهذه المسابقة، ولوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعمه للمسابقة، ولجميع أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الدائمة للمسابقة، ولكل من أسهم بوقته وجهده في إتمام هذه المسابقة بنجاح.

