«التربية»: «معاون أمن» في المدارس

وطن النهار

عقدت إدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية برنامجاً تدريبياً متكاملاً وورش عمل مختلفة لشغل وظيفة «معاون أمن ومرافق طلبة في مدارس وزارة التربية في مراحلها المختلفة» لمنطقة العاصمة، مبارك الكبير والأحمدي التعليمية لمدة خمسة أيام متواصلة من تقديم مجموعة من المدربين من إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية لتوظيف معاون أمن في مدارس التربية، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة وأمنهم. وفي هذا السياق، قالت رئيسة قسم متابعة الحالات الفردية المتخصصة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية شذى المري، إن الدورة تهدف إلى تهيئة شاغلي الوظيفة للتعرف على سمات الطلبة واحتياجاتهم وكيفية التعامل مع الأزمات. واوضحت أنه أثناء الدورة يجري تعريف المتقدمين للوظيفة عن طبيعة عملهم كمرافق طلبة أو كمعاون أمن ومهامهم الوظيفية بالإضافة إلى شرح أهمية هذه الوظيفة لما لذلك من دور فعال في المدرسة والذي يسهم في المحافظة على سلامة الطلبة ومعاونة المجتمع المدرسي ككل.

