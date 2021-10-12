العنزي لإنصاف إداريّي «التطبيقي»

وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية د. فيصل العنزي أنه حان الوقت لإعادة النظر وتصحيح الخلل القائم في السلم المالي والتفاوت الواضح في مرتبات الإداريين في مؤسسات الدولة.

وقال في تصريح صحافي: آن الأوان لمعالجة الأخطاء وتوحيد سلم الرواتب بين إداريي المؤسسات التعليمية، خصوصاً إداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذين يبذلون جهوداً كبيرة داخل ديوان عام الهيئة والكليات والمعاهد في التعامل مع المراجعين والطلبة، من دون الحصول على امتيازات أو مكافآت، أو تصحيح سلم الرواتب الخاصة بهم مقارنة برواتب أقرانهم في المؤسسات الأخرى.

