loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العنزي لإنصاف إداريّي «التطبيقي»

ابراهيم بسيوني
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية د. فيصل العنزي أنه حان الوقت لإعادة النظر وتصحيح الخلل القائم في السلم المالي والتفاوت الواضح في مرتبات الإداريين في مؤسسات الدولة.
وقال في تصريح صحافي: آن الأوان لمعالجة الأخطاء وتوحيد سلم الرواتب بين إداريي المؤسسات التعليمية، خصوصاً إداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذين يبذلون جهوداً كبيرة داخل ديوان عام الهيئة والكليات والمعاهد في التعامل مع المراجعين والطلبة، من دون الحصول على امتيازات أو مكافآت، أو تصحيح سلم الرواتب الخاصة بهم مقارنة برواتب أقرانهم في المؤسسات الأخرى.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة