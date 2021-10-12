الأنصاري: إبراز تطوّع شبابنا خلال «الجائحة»

وطن النهار

استعرضت «الهيئة العامة للشباب» في ملتقى عربي في الأردن تجربة الشباب الكويتي التطوعية ودورهم في مساندة أجهزة الدولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها وفد الهيئة في أثناء مشاركته في اللقاء الـ17 لشباب العواصم العربية الذي نظمته «وزارة الشباب» الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان «ملتقى الشباب العربي- الصحة والبيئة المجتمعية» بمشاركة 14 دولة عربية. وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة رئيس الوفد الكويتي أسرار الأنصاري لـ «كونا» في ختام المشاركة في الملتقى ان الوفد ركز في ورقة عمل على إبراز دور الشباب الكويتي التطوعي في مكافحة الجائحة واحتوائها وكذلك دور الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمساندة الجهود الحكومية الكويتية وضمان استمرار الخدمات التي تقدمها للشباب. وأوضحت الانصاري أن ورقة العمل تناولت نقاطا عدة من أبرزها كيفية تسخير الهيئة لكوادرها ومرافقها بالكامل لتكون تحت تصرف الجهات المعنية بمكافحة الجائحة.

واستذكرت بهذا الصدد تحويل مركز شباب «جليب الشيوخ» الذي كان قيد الإنشاء إلى مستشفى ميداني ثم مركز للتطعيم بالاضافة الى تحويل مقر الهيئة الرسمي إلى مركز لإدارة عمليات التطوع بالتعاون مع الدفاع المدني ومركز العمل التطوعي حيث تم استقبال آلاف طلبات التطوع.

واشارت ايضا الى استعراض تجربة تطوع الشباب الكويتي في المحاجر الصحية والمستشفيات ومراكز الإيواء والجمعيات التعاونية والمطار وتعقيم المساجد إلى جانب تدريب الشباب بالتعاون مع بلدية الكويت على استخدام معدات وآليات البلدية المختلفة بشكل مكثف. وذكرت الأنصاري ان الوفد استخدم أمام الوفود المشاركة بالملتقى عرضا مرئيا مصورا لتسليط الضوء على مراحل العمل إبان الجائحة. كما أطلع الوفد المشاركين على اعمال الهيئة وأنشطتها التي تنفذها باستخدام الوسائل التكنولوجية وأبرزها مشروع «الشباب عن بعد» الذي يضم ورش عمل متنوعة ومسابقة للبحث العلمي والملصق التوعوي عن «كورونا» بالاضافة الى شراكة مع كل من شركة «هواوي» العالمية وشركة «دوت. كوم» لتدريب الشباب مجانا اضافة الى مختلف الحملات الاعلامية لزيادة التوعية بشأن الجائحة.

