إلزام شركة حكومية دفع 89 ألف دينار.. لعدم أداء رئيسها اليمين أمام المحكمة

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بتغريم شركة حكومية مشهورة مبلغ 89 ألف دينار لمصلحة صاحب شركة صغيرة نتيجة اعمال دعاية وإعلان.

وكانت محكمة اول درجة رفضت الدعوى بحجة ان المدعي لم يقدم الدليل، لكن دفاعه المحامي سلطان الطوالة تقدم بطعن امام الاستئناف وقدم أوراقاً جديدة، بالإضافة الى طلبه بأن يؤدي رئيس مجلس إدارة هذه الشركة حلف اليمين امام المحكمة ويقول انه ليس هناك تعاقد بينه وبين موكله.

وبالفعل، وجهت المحكمة حلف اليمين وحددت جلسة لرئيس مجلس إدارة الشركة، الا انه حضر الممثل القانوني لها، وبينت المحكمة ان حلف اليمين يجب فيه ان يحضر رئيس مجلس إدارة الشركة وليس الممثل القانوني وهو امر لا يجوز في هذه الحالة، وبناء على تخلف رئيس مجلس إدارة الشركة عن حلف اليمين صدر حكم الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة، والحكم مجدداً للمدعي بالمبلغ الذي طالب به وهو 89 ألفاً.

