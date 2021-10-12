ضبط آسيوي بحوزته مواد مخدرة وميزان حساس

وطن النهار

تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية وبحوزته نحو 10 كيلوات من مشتقات مادة الكيميكال و100 غرام من مادة الشبو وميزان الكتروني حساس وتمت احالته الى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمرار للجهود الأمنية المكثفة لقطاع الأمن الجنائي في ملاحقة مهربي وتجار المخدرات، تمكن القطاع ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية وبحوزته سالفة البيان، فقد وردت معلومات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن مقيماً من الجنسية الآسيوية يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة وذلك بقصد الاتجار، وعليه تم تكثيف التحريات، والتي اكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استصدار الاذن القانوني اللازم، تم ارسال أحد المصادر السرية لشراء كمية من المواد المخدرة من المتهم نظير مبلغ مالي، وبعد اتمام عملية الاستلام والتسليم تم ضبطه في منطقة الفحيحيل، وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو 10 كيلوات من مشتقات مادة الكيميكال و100 غرام من مادة الشبو وميزان الكتروني حساس. وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه اقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وعليه تم تحويله والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت الادارة استمرار الحملات الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.

