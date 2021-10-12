تحرير 11 مخالفة وإزالة 50 إعلاناً في الفروانية

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في محافظة الفروانية جولات ميدانية على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحال التجزئة في مناطق جليب الشيوخ والعارضية الحرفية وعبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك للتأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية فضلا عن التأكد من عدم وجود إعلانات مخالفة بالشوارع تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر العام للمحافظة. وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية د. ناصر الرشيدي أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بتلك المناطق أسفرت عن تحرير 11 مخالفة لنظم ولوائح البلدية تضمنت عدم تجديد ترخيص الإعلان وإقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص. وأضاف انه تمت إزالة 50 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين يعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر العام في منطقتي عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك، داعيا أصحاب المحال الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.

